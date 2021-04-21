Посёлок Каменка, Воронежская область, , 17:29 — REGNUM Многодетная женщина признана виновной в убийстве собственного новорождённого ребёнка, решение вынес суд в Воронежской области. Об этом 21 апреля корреспонденту ИА REGNUM сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по региону Ольга Бовт.

Следствием и судом установлено, что 33-летняя жительница п. г. т. Каменка, у которой уже росли трое детей, забеременев четвертым ребёнком, скрывала свое положение от родных и знакомых. В сентябре 2020 года она, находясь в комнате общежития, родила доношенного живого ребенка мужского пола. После родов она положила младенца в пластиковое ведро, а убедившись, что новорожденный не подает признаков жизни, вынесла его на улицу и закопала в землю рядом с домом.

«Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти мальчика стала острая дыхательная недостаточность в результате попадания в легкие ребенка мекония и околоплодных вод, осложнившаяся развитием асфиксии и гнойной пневмонии», — сообщили в следственных органах.

Женщина в ходе следствия свою вину полностью признала. По заключению экспертизы, в момент совершения преступления она была вменяемой. Приговором суда женщина осуждена к четырём годам ограничения свободы. Приговор может быть обжалован в течение 10 дней.