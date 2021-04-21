Москва, , 17:27 — REGNUM Министерство финансов России на аукционах 21 апреля разместило два выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ) на общую сумму около 25 млрд рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, Минфин разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом серии №26 236 с датой погашения 17 мая 2028 года на сумму 20 млрд рублей. Спрос при этом составил 83,703 млрд рублей, средневзвешенная цена выпуска — 93,1100% от номинала, средневзвешенная доходность — 7,07% годовых.

Также ведомство разместило ОФЗ с индексируемым номиналом серии №52 003 с погашением 17 июля 2030 года на сумму 4,812 млрд рублей при спросе в 22,811 млрд рублей. Средневзвешенная цена выпуска составила 98,1988% от номинала, средневзвешенная доходность — 2,74% годовых.

Отметим, что это первый аукцион Минфина по размещению ценных бумаг после объявления санкций США против российского суверенного госдолга. Ранее в связи с этим министерство не исключило приостановки размещения ОФЗ в целях содействия укреплению стабильности на российском долговом рынке.

В то же время глава Минфина Антон Силуанов заявил, что российские долговые обязательства являются «одними из самых надёжных и низкорискованных в мире» и выразил уверенность, что спрос на них останется высоким, несмотря на санкции со стороны США.