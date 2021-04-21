Псков, , 17:33 — REGNUM В Псковской области за минувшие сутки выявили 59 новых носителей коронавируса, что на четыре человека больше, чем днем ранее. При этом выписали по выздоровлению 138 человек. Об этом 21 апреля сообщили в региональном оперативным штабе.

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Кроме того, за минувшие сутки в регионе было зарегистрировано еще четыре летальных исхода от COVID-19. Таким образом, с начала пандемии в Псковской области выявлено 35 703 инфицированных, из них выздоровели — 25 316 человек. Умерли 313 жителей.

«Новых очагов не выявлено. Четыре вспышки заболевания остаются под контролем Роспотребнадзора», — сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

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