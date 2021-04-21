Магнитогорск, Челябинская область, , 17:24 — REGNUM В Магнитогорске Челябинской области гражданин 1984 года рождения ограбил 80-летнюю женщину. Об этом сообщает региональный главк МВД.

По данным полиции, на улице неизвестный предложил ей приобрести две мужские куртки. Нужной суммы у женщины с собой не оказалось и она привела его домой. Затем гражданин увидел в её кошельке большую сумму денег, выхватил 40 тыс. рублей и сбежал.

Подозреваемым оказался ранее не судимый гражданин. Деньги он уже успел потратить. За грабёж ему грозит до четырёх лет колонии. До суда задержанного отпустили под подписку о невыезде.