Ереван, , 17:22 — REGNUM Уголовное дело начала расследовать генпрокуратура Армении по факту протестов в Сюникской области, сообщил 21 апреля армянский премьер-министр Никол Пашинян в Facebook.

Он опубликовал видео, снятое на совещании властей Сюникской области, которое состоялось сегодня, 21 апреля. Уточняется, что уголовное дело возбуждено статье о хулиганстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Сюникской области Армении сегодня прошли акции протеста против приезда в региона Пашиняна. Местные жители перекрывали дороги, некоторые вступили в стычки с правоохранителями.

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