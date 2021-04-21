Красногорск, , 17:28 — REGNUM Поручения президента РФ Владимира Путина, которые были даны в ходе послания Федеральному собранию, будут отражены в ежегодном обращении губернатора Московской области Андрея Воробьева. Об этом 21 апреля глава Подмосковья сообщил лично.

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Причем, помимо поручений президента, он пообещал учесть и другие задачи, которые стоят перед властями региона.

«Мое обращение будет основано на идеологии, программе президента, которая дает нам дополнительные возможности. Кроме постоянных тем, которые звучат, мы добавим новые предложения, задачи», — сказал Воробьев.

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