Майкоп, 21 апреля 2021, 17:21 — REGNUM Участие в оглашении послания президента Владимира Путина Федеральному собранию принял 21 апреля глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. От Адыгеи на заслушивание послания также прибыли члены Совета Федерации Мурат Хапсироков и Олег Селезнёв, депутаты Госдумы РФ от Адыгеи Владислав Резник и Мурат Хасанов. Лейтмотивом Послания в этом году стали вопросы развития страны в непростых условиях.
Также в послании президент затронул вопросы здравоохранения, демографии, экологического благополучия, образования, поддержки отечественной экономики и бизнеса, финансовой стабильности страны, привлечения инвестиций, аспекты внешнеполитического курса страны и её безопасности, стратегическим направлениям развития России.
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Глава Адыгеи Мурат Кумпилов отметил, что послание главы государства является важным общественно-политическим событием, документом стратегического планирования.
В Адыгее также проводится последовательная работа по развитию здравоохранения, решения вопросов демографии и поддержки института семьи. В 2020 году в республике всеми мерами социальной поддержки было охвачено 33,2% от количества жителей республики, или каждый третий житель. Глава Адыгеи приветствовал решения президента РФ о пролонгации действующих мер поддержки и введении новых пособий для семей с детьми.
Мурат Кумпилов отметил важность выполнения стратегических задач, касающихся регионов. Он подчеркнул, что в Адыгее продолжится последовательная работа по раскрытию потенциала региона с использованием новых механизмов поддержки федерального центра. Одним из них является индивидуальная программа социально-экономического развития РА. В регионе будет продолжена работа по развитию инфраструктуры, привлечению инвестиций, реализации туристских проектов, созданию новых рабочих мест, строительству жилья, энергообеспеченности республики. Кумпилов подчеркнул, что и новые инициативы Владимира Путина, и уже реализуемые мероприятия программы станут экономическими драйверами, помогут комплексно и системно решать вопросы повышения благосостояния людей.