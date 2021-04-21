Майкоп, 21 апреля, 2021, 17:21 — ИА Регнум. Участие в оглашении послания президента Владимира Путина Федеральному собранию принял 21 апреля глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. От Адыгеи на заслушивание послания также прибыли члены Совета Федерации Мурат Хапсироков и Олег Селезнёв, депутаты Госдумы РФ от Адыгеи Владислав Резник и Мурат Хасанов. Лейтмотивом Послания в этом году стали вопросы развития страны в непростых условиях.

Фото Алексея Гусева Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию

«На протяжении всей истории наш народ побеждал, преодолевал испытания благодаря своему единству. И сейчас для нас на первый план вышли семья, дружба, взаимовыручка, милосердие, сплочённость. Духовно-нравственные в ряде стран уже забывают, нас, напротив, сделали сильнее. И эти ценности мы всегда будем отстаивать и защищать. Сбережение народа России — наш высший национальный приоритет», — сказал Владимир Путин.

Также в послании президент затронул вопросы здравоохранения, демографии, экологического благополучия, образования, поддержки отечественной экономики и бизнеса, финансовой стабильности страны, привлечения инвестиций, аспекты внешнеполитического курса страны и её безопасности, стратегическим направлениям развития России.

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Глава Адыгеи Мурат Кумпилов отметил, что послание главы государства является важным общественно-политическим событием, документом стратегического планирования.

«В Послании Президента РФ — базовые задачи по развитию в постковидной реальности. Даны конкретные поручения для развития экономики, повышения доходов граждан и увеличения продолжительности жизни населения. Как подчеркнул Президент, приоритетом деятельности остается сбережение народа, на что и направлены все поручения Президента РФ. Наша прямая обязанность — их выполнить, чтобы обеспечить условия для опережающего развития региона, повышения благосостояния наших жителей», — сказал Мурат Кумпилов.

В Адыгее также проводится последовательная работа по развитию здравоохранения, решения вопросов демографии и поддержки института семьи. В 2020 году в республике всеми мерами социальной поддержки было охвачено 33,2% от количества жителей республики, или каждый третий житель. Глава Адыгеи приветствовал решения президента РФ о пролонгации действующих мер поддержки и введении новых пособий для семей с детьми.

Мурат Кумпилов отметил важность выполнения стратегических задач, касающихся регионов. Он подчеркнул, что в Адыгее продолжится последовательная работа по раскрытию потенциала региона с использованием новых механизмов поддержки федерального центра. Одним из них является индивидуальная программа социально-экономического развития РА. В регионе будет продолжена работа по развитию инфраструктуры, привлечению инвестиций, реализации туристских проектов, созданию новых рабочих мест, строительству жилья, энергообеспеченности республики. Кумпилов подчеркнул, что и новые инициативы Владимира Путина, и уже реализуемые мероприятия программы станут экономическими драйверами, помогут комплексно и системно решать вопросы повышения благосостояния людей.

«В своей деятельности мы постоянно опираемся на задачи, поставленные Президентом РФ, что позволяет нам шаг за шагом двигаться вперед, успешно реализовывать важные социальные проекты, несмотря на пандемию. Люди видят результаты проводимой работы, поддерживают созидательные проекты «Единой России». Мы продолжим ритмично, чётко и слажено работать, чтобы не допустить сбоев в реализации поставленных президентом задач», — сказал Мурат Кумпилов.