Гельзенкирхен, Германия, , 17:18 — REGNUM Болельщики «Шальке-04» из Гельзенкирхена 21 апреля напали на футболистов, дождавшись клубный автобус у домашнего стадиона. Об этом сообщили Sky Sports. Руководство «Шальке-04» уже выступило с заявление о том, что не допустит подобного поведения болельщиков, которые «перешли все границы».

«Шальке-04» потерял теоретические шансы на сохранение прописки в высшем дивизионе Германии, проиграв 20 апреля «Арминии Билефельд» в рамках 30 тура Бундеслиги со счетом 0:1. Единственный мяч забил нападающий «Арминии» Фабиан Клос.

После тридцати сыгранных матчей «Шальке-04», одержав лишь две победы и набрав тринадцать очков, остается на последней позиции в турнирной таблице Бундеслиги.