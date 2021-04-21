Красногорск, , 17:14 — REGNUM Инфраструктуру Подмосковья на данный момент готовят для приема туристов из других субъектов России. Об этом 21 апреля сообщила губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По словам главы региона, на данный момент в Подмосковье действует программа благоустройства исторических и культурных мест на территории области.

«У нас большая программа развития исторических, культурных мест, у нас большие рекреационные территории, очевидно, что там будет проводить время большое количество наших жителей и жителей других регионов», — сказал Воробьев.

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