Санкт-Петербург, , 17:15 — REGNUM Прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении девяти местных жителей. Они обвиняются в незаконной банковской деятельности и получений дохода на сумму почти 200 млн рублей. Об этом 21 апреля сообщили в пресс-службе городского надзорного ведомства.

По версии следствия, участники организованной группы в период с марта 2015 года по декабрь 2017 года, без регистрации в качестве кредитной организации и лицензии на осуществление банковских операций, «обналичивали» денежные средства с использованием подконтрольных организаций. Доход от незаконной банковской деятельности составил более 199 млн рублей.

«В ходе обыска по месту жительства одной из обвиняемых обнаружены наличные денежные средства в размере более 1 млрд рублей, 48 тыс. долларов США и 60 тыс. евро, полученные соучастниками в результате преступной деятельности», — рассказали в ведомстве.

После вручения копий обвинительного заключения уголовное дело для рассмотрения по существу будет направлено во Фрунзенский районный суд.

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