Москва, , 17:11 — REGNUM Предложение президента РФ Владимира Путина о новых возможностях для студенческого туризма позволит реализовать проект комитета Госдумы по туризму. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 апреля, об этом заявил глава комитета Госдумы по спорту и туризму Борис Пайкин («ЛДПР).

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"В послании Федеральному собранию Владимир Путин предложил создать новые возможности для студенческого туризма, в частности, запустить проекты с возможностью заселения студентов в кампусы и общежития других регионов при путешествиях по России. Это очень важное и своевременное предложение. Мы уверены, что оно позволит на федеральном уровне реализовать наш проект по развитию студенческого туризма, который комитет сейчас прорабатывает совместно с Молодежным парламентом при Госдуме», — завил Пайкин.

По его словам, уже достигнута предварительная договоренность об участии в пилотном проекте между Республикой Крым и Ленинградской областью.

«Возможно, уже этим летом будет организован студенческий обмен между этими двумя регионами. Студентов предполагается размещать в пустующих общежитиях и фондах образовательных организаций», — отметил депутат.

Кроме того, по словам Пайкина, комитет пытается договориться с Минтрансом о предоставлении субсидий на покупку авиа‑ и железнодорожных билетов для участников проекта «Студенческий туризм».

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