Красногорск, , 17:08 — REGNUM С начала 2021 года в Подмосковье удалось заготовить свыше 17,5 тонн донорской крови. Об этом 21 апреля сообщается на сайте правительства Московской области.

По словам главного врача Московской областной станции переливания крови Марии Аппалуп, регион полностью обеспечивает свои потребности в донорской крови и ее компонентов.

«С начала этого года уже 22,8 тысячи человек стали донорами. Кровь необходима пациентам с тяжелыми травмами, обильной кровопотерей, нуждающимся в хирургическом вмешательстве, больным различными заболеваниями», — сказала Аппалуп.

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