Тюмень, 21 апреля 2021, 17:04 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлен 51 случай заражения коронавирусом. Об этом 21 апреля сообщает региональный оперативный штаб.
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Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 49 случаев.
Всего с начала пандемии в Тюменской области на 21 апреля коронавирусом заразился 34 691 человек. Выздоровел 33 041 человек, скончались 446 пациентов с COVID-19 (на пять человек больше, чем днём ранее).