Тюмень, , 17:04 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлен 51 случай заражения коронавирусом. Об этом 21 апреля сообщает региональный оперативный штаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: третья волна у границ РФ, расслабляться рано»

Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 49 случаев.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 21 апреля коронавирусом заразился 34 691 человек. Выздоровел 33 041 человек, скончались 446 пациентов с COVID-19 (на пять человек больше, чем днём ранее).