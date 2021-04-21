Челябинск, , 17:03 — REGNUM Губернатор Челябинской области Алексей Текслер воодушевлён решением президента России Владимира Путина о том, чтобы продолжить проект по строительству метро в Челябинске. Это следует из его комментария по итогам ежегодного послания главы государства.

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Текслер отметил, что для него и для многих других горожан данный проект — мечта с детства. Он отметил, что проект буде вписан в новую маршрутную сеть, и пообещал рассказать об этом подробнее очень скоро.

«Самое важное, что мы услышали от президента — что проект будет реализован. Для меня лично это большая победа. Это радостная новость для всех жителей региона и Челябинска», — добавил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин выступил с посланием 21 апреля. Среди прочего он подчеркнул, что на базе давнего проекта строительства в Челябинске метрополитена удастся обновить систему общественного транспорта.