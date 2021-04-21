Киев, , 17:03 — REGNUM Президент России Владимир Путин оказался в «тяжелой ситуации» после предложения Владимира Зеленского встретиться в Донбассе, «в любой точке, где идет война».

Об этом в эфире украинского телевидения вечером 21 апреля заявил глава украинской делегации в контактной группе Леонид Кравчук.

Кравчук пояснил, что Украина располагает доказательствами того, что на прошлой встрече политических советников «нормандского формата» именно Россия выдвинула предложение встретиться на линии разграничения в Донбассе и оценить ситуацию непосредственно там. Зеленский, по его словам, использовал именно этот факт, когда предложил Путину встретиться.

«Таким образом, Путин поставлен в очень тяжелую ситуацию. Если отказаться, это означает, что он не поддерживает свое же предложение», — отметил Кравчук, добавив, что сам тоже готов встретиться с президентом России, «поскольку есть что сказать ему».

Экс-президент Украины отметил, что в настоящий момент нельзя точно сказать, состоится или нет такая встреча.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня пресс-секретарь президента РФДмитрий Песков заявил, что Владимиру Путинудоложено о предложении Зеленского встретиться на территории Донбасса. Вместе с тем, по словам Пескова, официальных запросов на общение с Путиным со стороны украинского руководства за последние дни не было.