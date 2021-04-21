Москва, , 17:03 — REGNUM Послание президента Федеральному Собранию получилось деловое, хорошее, без лишнего популизма, никаких истерик, никаких реакций на внешнюю повестку, который нас пытаются провоцировать и раздражать — чтобы мы отвлекались. Об этом корреспонденту информационного агентства Regnum сообщил профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев:

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«В послании изложены реальные актуальные задачи, которые есть, а не какие-то мифы, постановки, которые нам организуют на международной арене. На всю эту мишуру президент просто не обращает внимания. Он только сделал короткое предупреждение: как только от мишуры попытаются перейти к делу — последует неожиданный удар. Дальше президент предложил заниматься реальными проблемами, которые реально волнуют граждан нашей страны. И ставил задачи, которые должна решать именно страна.

Причём, всё это — взвешенно, с расчётами, понятно — сколько, когда и как. Задачи довольно чётко поставлены, все они идут в развитие тех поправок, которые были приняты Конституции РФ в 2020-м году. Точно также, как достигали результатов по предшествующим задачам, здесь тоже задачи, в основном, будут достигнуты».

Напомним, президент РФ Владимир Путин сегодня, 21 апреля, обратится с ежегодным посланием к Федеральному собранию.