Москва, 21 апреля, 2021, 17:03 — ИА Регнум. Послание президента Федеральному собранию получилось деловое, хорошее, без лишнего популизма, никаких истерик, никаких реакций на внешнюю повестку, которой нас пытаются провоцировать и раздражать, чтобы мы отвлекались. Об этом корреспонденту информационного агентства Regnum сообщил профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев:

Kremlin.ru Перед началом церемонии оглашения послания президента Федеральному Собранию. 21 апреля 2021.

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»В послании изложены реальные актуальные задачи, которые есть, а не какие-то мифы, постановки, которые нам организуют на международной арене. На всю эту мишуру президент просто не обращает внимания. Он только сделал короткое предупреждение: как только от мишуры попытаются перейти к делу — последует неожиданный удар. Дальше президент предложил заниматься реальными проблемами, которые реально волнуют граждан нашей страны. И ставил задачи, которые должна решать именно страна.

Причём всё это — взвешенно, с расчётами, понятно — сколько, когда и как. Задачи довольно чётко поставлены, все они идут в развитие тех поправок, которые были приняты к Конституции РФ в 2020-м году. Точно так же, как достигали результатов по предшествующим задачам, здесь тоже задачи в основном будут достигнуты».

Напомним, президент РФ Владимир Путин сегодня, 21 апреля, обратится с ежегодным посланием к Федеральному собранию.