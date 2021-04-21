Белгород, 21 апреля 2021, 17:04 — REGNUM Белгородская область готова приступить к подготовке проектов для получения инфраструктурных кредитов. Об этом 21 апреля сказал врио губернатора Вячеслав Гладков, комментируя послание президента РФ Федеральному собранию.
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Вячеслав Гладков впервые присутствовал на оглашении послания. Врио губернатора отметил, что Владимир Путин дал регионам дополнительную возможность по решению проблем, связанных с инфраструктурой.
Владимир Путин выступил с посланием 21 апреля. Он предложил предоставить субъектам России инфраструктурные бюджетные кредиты по ставке не более трёх процентов годовых и сроком погашения 15 лет. До конца 2023 года власти планируют выделить такие займы на общую сумму не менее 500 миллиардов.