Белгород, , 17:04 — REGNUM Белгородская область готова приступить к подготовке проектов для получения инфраструктурных кредитов. Об этом 21 апреля сказал врио губернатора Вячеслав Гладков, комментируя послание президента РФ Федеральному собранию.

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Вячеслав Гладков впервые присутствовал на оглашении послания. Врио губернатора отметил, что Владимир Путин дал регионам дополнительную возможность по решению проблем, связанных с инфраструктурой.

«У нас появляется возможность получения инфраструктурных кредитов. Для нас это очень важно. Мы уже готовы приступить к подготовке проектов. Уверен, что Белгородская область станет одним из первых регионов, которые будут претендовать на эти ресурсы. Также на сегодняшний день очень остро стоят вопросы экономики и создания более качественной инвестиционной среды. Все поручения нашего президента мы разложим в дорожные карты, и в ближайшее время нам будет, что показать жителям, потому что конечная цель нашей работы — чтобы каждому человеку в Белгородской области стало комфортнее», — написал на своей странице в социальной сети Вячеслав Гладков.

Владимир Путин выступил с посланием 21 апреля. Он предложил предоставить субъектам России инфраструктурные бюджетные кредиты по ставке не более трёх процентов годовых и сроком погашения 15 лет. До конца 2023 года власти планируют выделить такие займы на общую сумму не менее 500 миллиардов.