Вашингтон, 21 апреля, 2021, 17:06 — ИА Регнум. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало сделанный телескопом Хаббл снимок крупного плана галактики NGC 4603, имеющей «зияющее сердце». Об этом сообщается на официальном сайтеуправления.

Hubble NASA

От Земли до названной структуры более 100 млн световых лет, находится она в созвездии Центавра.

Выпуклое ядро галактики, «зияющее сердце», обвивают спиральные рукава, которые в структурах такого типа начинаются на концах перемычек. Отмечается, что галактика Млечный Путь относится к подобным объектам.

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало, что американские ученые используя данные, полученные от космического телескопа Хаббл, пытаются точно установить возраст звезды HD 140 283 (Мафусаил), который по их расчетам равен 16 млрд лет, в то время как возраст самой Вселенной оценивается в 13,8 млрд лет с момента Большого Взрыва.