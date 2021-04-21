Москва, , 17:01 — REGNUM В Москве состоялась встреча ветеранов Великой Отечественной войны с участниками Второй мировой войны из Франции и США. Мероприятие состоялось в рамках проекта «Сталинград 2021» Фонда развития русско-французских исторических инициатив.

Среди участников встречи был последний из ныне живущих механик легендарного авиационного полка «Нормандия — Неман» Николай Кульпов, ветеран Сталинградской битвы Евгений Куропатков, штурман пикирующего бомбардировщика Галина Брок-Бельцова, последний американский ветеран Второй мировой войны Чарльз Норман Шей, воевавший в Нормадии в качестве медика, французский ветеран Роже Доре, сражавшийся в 1945 году под Берхтесгаденом, где располагалась резиденция Адольфа Гитлера.

Встреча длилась три дня. За это время ветераны возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата, посетили Оружейную палату и Мавзолей. Для гостей столицы была проведена экскурсия по центральным станциям московского метро. Согласно программе мероприятий, в ближайшее время ветераны из Франции и США международную поисковую экспедицию в Волгоградской области, где работают российские и французские поисковики и почтят память 27 советских солдат, погибших в кровопролитных боях под Сталинградом. Встреча ветеранов трех стран состоялась при участии Росгвардии.

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