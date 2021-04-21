Архангельск, , 16:58 — REGNUM Бизнес тратит немало ресурсов на восстановление своей финансовой стабильности. Об этом заявил глава архангельского клуба предпринимателей «Деловар» Кирилл Витков, комментируя слова президента о том, чторынок труда необходимо восстановить уже к концу текущего года.

«Предприниматели сконцентрированы на том, чтобы не разориться, и параллельно стараются запустить процессы, направленные на развитие. На мой взгляд, именно в этой части власть и бизнес должны взаимодействовать для сохранения рабочих мест, — цитирует Виткова пресс-служба правительства Архангельской области. — Отмечу, что в Архангельской области такая работа ведется достаточно активно. Например, в минувшем году приложено немало усилий для выхода региональных предпринимателей со своей продукцией на внешние рынки, а также по введению других мер поддержки бизнес-сообщества».

Как сообщало ИА REGNUM, президент страны Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, отметил, что для поддержки создания новых рабочих мест государство будет поощрять предпринимательскую инициативу и стимулировать частные инвестиции.