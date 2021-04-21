Тюмень, , 16:57 — REGNUM В Тюменской области с наступлением тепла произошло 228 лесных и ландшафтных пожаров. Об этом сообщил директор регионального департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Андрей Михнович.

В области установилась пожароопасная сухая и ветреная погода, которая способствует природным пожарам, отметил Михнович. По его словам, момента установления тёплой погоды в Тюменской области произошло 28 лесных пожаров и более 200 ландшафтных.

Андрей Михнович призвал земляков воздержаться от походов в леса, а также от сжигания сухой растительности на дачных участках. Он отметил, что меньше чем за месяц оставлено свыше 40 протоколов за нарушение требований пожарной безопасности.