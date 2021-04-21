Москва, , 16:56 — REGNUM В российском бюджете достаточно финансовых средств на реализацию мер, озвученных в послании президента Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом заявил 21 апреля пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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«Это плод коллективного труда и проработки, в том числе с Минфином. Все эти инициативы тщательно прорабатываются и, разумеется, не допускается ситуация, когда какие-то инициативы могли бы привести к разбалансировке бюджета», — сказал он в эфире радио «Комсомольская правда».

Песков добавил, что Путин «совсем не мечтатель и абсолютно трезво оценивает ситуацию». По его словам, идя социального государства является чрезвычайно важной для президента, и этим обусловлено такое количество мер поддержки и льгот.