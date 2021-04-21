Элиста, , 16:56 — REGNUM Годовой заработок главы Калмыкии в 2020 году не изменился. Согласно декларации, которую подал Бату Хасиков, он заработал 1 млн 255 тыс. рублей. Его супруга увеличила свой годовой заработок — около 698 тыс. рублей.

В пользовании главы республики находятся два жилых дома (один из них в пользовании у всех членов семьи), два земельных участка (один из них также в пользовании у всех членов семьи), в собственности — автомобиль Toyota Hilux.

В пользовании супруги Хасикова и двух несовершеннолетних детей ещё находится квартира площадью 68 кв. метров. В собственности, как и годом ранее, — Mercedes-Benz С 180 и ГАЗ 33 021.

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