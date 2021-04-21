Киев, , 16:53 — REGNUM Правительство Украины на заседании 21 апреля согласовало законопроект о внесении изменений в закон о консолидации земель сельскохозяйственного назначения, сообщил народный депутат Верховной рады от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко.

Депутат уточнил, чтобы были согласованы «противоречивые изменения в законодательство, которые могут означать отмену права украинцев на бесплатные 2 га земли».

«В законопроекте убрали нормы о том, что для ведения личного сельского хозяйства используются переданные в собственность 2 га земли», — процитировал документ Гончаренко.

Парламентарий отметил, что в любом случае дальнейшие разбирательства по нормам этого документа впереди, поскольку принятое правительством решение еще должно быть поддержано Верховной радой.

ИА REGNUM напоминает, что в марте прошлого года парламент Украины принял закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения. Предполагается, что рынок земли на Украине должен полноценно заработать с 1 июля 2021 года, в настоящий момент Рада и правительство принимают последние необходимые для этого «технические» законы.