Прага, 21 апреля 2021, 16:53 — REGNUM Сильно осложнившимися назвал отношения Москва и Праги министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек в ходе своей первой пресс-конференции 21 апреля.
Он добавил, что Прага и её союзники намерены принять меры в отношении Москвы, однако эти шаги должны быть «взвешенными».
Напомним, сегодня, 21 апреля, в Чехии появился постоянный министр иностранных дел: до сих пор обязанности главы внешнеполитического ведомства исполнял министр внутренних дел Ян Гамачек.
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