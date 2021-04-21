Прага, , 16:53 — REGNUM Сильно осложнившимися назвал отношения Москва и Праги министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек в ходе своей первой пресс-конференции 21 апреля.

Кулганек «Чешско-российские отношения вступили в крайне сложный этап, но не по вине Чехии».

Он добавил, что Прага и её союзники намерены принять меры в отношении Москвы, однако эти шаги должны быть «взвешенными».

Напомним, сегодня, 21 апреля, в Чехии появился постоянный министр иностранных дел: до сих пор обязанности главы внешнеполитического ведомства исполнял министр внутренних дел Ян Гамачек.

Читайте ранее в этом сюжете: Новый глава МИД Чехии обсудит с послом РФ ситуацию в отношениях двух стран