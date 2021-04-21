Севастополь, , 16:50 — REGNUM Крымский полуостров пока не может конкурировать с Турцией и Египтом в сфере туризма, но если удаться обеспечить строительство новых отелей и при этом сохранить природу, он станет лучшим местом для отдыха на планете. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал председатель «Партии Роста» в Севастополе, генеральный директор ГК «Далпорт» Олег Николаев, комментируя послание президента Федеральному собранию 21 апреля.

«Важное для Крымского полуострова в послании президента — льготные кредиты под строительство рекреационной инфраструктуры и контроль экологического ущерба. Если удастся обеспечить симбиоз — строительства новых отелей и сохранения природы Крыма — полуостров останется лучшим местом для отдыха на планете», — считает Николаев.

«Отлично, что ставка делается на внутренний туризм. В преддверии сезона стало очевидным, что хороших мест размещения в том же Крыму недостаточно, поэтому вскочили цены. В программу льготного кредитования также стоит внести возведение гостевых домов на сельскохозяйственных территориях полного цикла — от высадки до производства собственного продукта — например, на крымских винодельнях», — отметил Олег Николаев.

«В настоящее время в Крыму мало достойных отелей и пансионатов, чтобы конкурировать с Турцией или Египтом. Появление комфортных и в то же время доступных мест размещения существенно поднимет экономику региона», — сказал собеседник агентства.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин в своём послании сообщил о запуске программы льготных кредитов на строительство и реконструкцию гостиниц и другой туристической инфраструктуры со ставкой в 3−5% на 15 лет. Одним из пилотный проектов в рамках программы глава государства назвал создание яхтенного курорта в Балаклавской бухте в Севастополе.