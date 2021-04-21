Москва, , 16:49 — REGNUM В послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию многое вселяет уверенность в успехе начинаний, которые предпринимают власти Дагестана для развития региона. Особенно это касается социальной сферы, в развитии которой в республике пока все еще множество проблем. Так прокомментировал послание главы государства, которое состоялось 21 апреля, врио главы Дагестана Сергей Меликов.

«Сегодня мы услышали столько преференций, которые вселяют уверенность в успех всех начинаний, по крайней мере, в Дагестане. Особенно близка первая часть послания, где говорилось о развитии социальной сферы. Не секрет, что мною во главу угла ставится социальное развитие в регионе, люди его заслуживают. В силу определенных обстоятельств нужного темпа и роста у нас сегодня не происходит.

И те посылы, которые Владимир Владимирович озвучил, во многом дают надежду на то, что эти преобразования у нас произойдут. Не просто надежду, а уверенность. Потому что, по сути, это поддержка всех наших начинаний, причем не только моральная, но и материальная» , — заявил врио главы Дагестана корреспонденту ИА REGNUM.

В ответ на вопрос о том, какая отрасль является наиболее приоритетной для Дагестана в свете поручений президента РФ о выделении инфраструктурных кредитов регионам, Меликов отметил, что это развитие инфраструктуры, без которой невозможно социально-экономическое развитие республики.

«Они (кредиты) очень нам необходимы. Это тоже серьезный посыл. И опять же — это вернет нас к социальной сфере, потому что без развития инфраструктуры социальные преобразования невозможны.