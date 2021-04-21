Псков, , 17:09 — REGNUM Поддержка сферы туризма, которая сильно пострадала в Псковской области из-за пандемии, необходима, и эту отрасль нужно как можно быстрее восстановить, сказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников, комментируя слова президента России Владимира Путина в ходе послания Федеральному собранию.

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Напомним, 21 апреля президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию. Во время выступления глава государства отметил, что необходимо развитие туризма, продление туристического кэшбэка и возврата части средств за детские путевки в летние лагеря.

«Год противодействия ковиду стал первым, который прервал многолетнюю тенденцию к росту турпотока в Псковской области. Это важная отрасль, которую нужно как можно быстрее восстанавливать, — во многом именно она обеспечивает сохранение и развитие нашего культурного наследия», — отметил Ведерников.