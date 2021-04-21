Одинцово, Московская область, , 16:49 — REGNUM Жители деревни Грязь (Московская область), где живут Алла Пугачева и Максим Галкин, считают, что те содействуют разрушению дорог. Об этом сообщает издание «Рамблер».

По данным издания, соседи жалуются на новый забор звёздной пары, из-за которого не видно пруд, и на плохие дороги. «Фуры к ним на территорию огромные ходили, вечно им что-то возили и возили — то деревья какие-то, то еще что-то. Асфальт и попортился от этого», — поделилась одна из местных жительниц.

Ранее Максим Галкин опубликовал в своём Instagram-аккаунте фотографии в костюме супергероя. «Супергерой. Дорого, самовывоз из деревни», — подписал он снимки.

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