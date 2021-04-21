Санкт-Петербург, , 16:47 — REGNUM Санкт-Петербург является регионом с высокой бюджетной обеспеченностью, и его госдолг не превышает 14% от объема собственных доходов. В своем послании Федеральному собранию президент Владимир Путин заявил, что таким регионам дадут возможность кредитоваться под инфраструктурные объекты и проекты. Петербург направит бюджетные кредиты на строительство объектов социальной инфраструктуры и развитие общественного транспорта, заявил губернатор Александр Беглов.

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«Таких проектов у нас в городе предостаточно. Теперь мы сможем воспользоваться своим правом на бюджетное кредитование. Это открывает перед Петербургом новые возможности по ускорению развития инфраструктуры», — сказал губернатор, слова которого приводит пресс-служба Смольного.

По словам Беглова, в первоочередном порядке федеральные средства направят на ликвидацию отставания в строительстве социальных объектов. Текущий дефицит составляет, в общей сложности, 159 объектов с общим объемом финансирования 112,9 млрд рублей. Из них обязательствами инвесторов и бюджета Петербурга закрыты лишь 115 объектов на 86,3 млрд рублей. Еще для 44 объектов требуется финансирование в размере 26,6 млрд рублей.

«Нам также нужны средства для ускоренной реализации проектов, повышающих качество жизни в Санкт-Петербургской агломерации. Необходимо одновременно развивать метрополитен и улично-дорожную сеть, наземный общественный транспорт двух регионов, а также организовать активное пригородное и внутригородское железнодорожное сообщение. В том числе, тактовое движение электричек между центральными районами Петербурга и прилегающими районами Ленинградской области», — заявил губернатор Северной столицы.