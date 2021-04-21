Екатеринбург, , 16:46 — REGNUM Важнейшим блоком в послании президента Владимира Путина Федеральному собранию стала стратегия в интересах людей. Об \этом заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

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Глава региона отметил, что это и создание щита в сфере санитарной и эпидбезопасности. В нём Свердловская область готова принять участие. На Среднем Урале уже реализуется комплексная областная программа «Общественное здоровье уральцев».

Среди приоритетов Куйвашев назвал и внедрение новых подходов к работе соцучреждений, а именно — детских садов, поликлиник и центров занятости, а также заботу об экологии.

Как сообщало ИА REGNUM, оглашение послания состоялось 21 апреля в Москве в центральном выставочном зале «Манеж».