Ярославль, , 16:50 — REGNUM При ярославской школе №33 с углублённым изучением математики создан фонд целевого капитала — так называемый эндаумент-фонд. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Школа № 33 в Ярославле

Это первый в Ярославле прецедент создания эндаумент-фонда на базе общеобразовательной государственной школы. Он не случайно появился именно в этой учебном заведении. За последние три года школа получила статус опорной школы Российской Академии наук, создала Управляющий совет.

Выпускники основали общественную организацию (НКО) для поддержки развития математического образования, которая выиграла благотворительный грант Фонда Потанина, и в июне 2020 года зарегистрировала в Министерстве юстиции Фонд целевого капитала — эндаумент, как источник финансирования школьных перемен и поддержку высокого качества образования.

О своём опыте и достижениях школа готова рассказать всем. 24 апреля 2021 года на площадке IT — компании «Тензор» состоится встреча-презентация эндаумент-фонда школы, где выпускники, родители нынешних учеников, Управляющий совет и НКО обсудят пути развития школы, преимущества нового инструмента финансирования школьных проектов. Присоединиться к встрече можно, зарегистровавшись по телефону 8−910−662−85−27.