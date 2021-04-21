Москва, 21 апреля, 2021, 16:46 — ИА Регнум. Если президента США Байдена в ходе оглашения послания Федеральному собранию российский президент сравнил с тигром Шерханом в окружении Табаки, то сама Россия (по аналогии с произведением Киплинга) выглядит как медведь Балу, который чётко знает, что ему надо, и всегда защищает своих. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил директор Института новейших государств Алексей Мартынов:

Цитата из мф Маугли. реж Роман Давыдов. 1973. СССР Балу

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»Я на оглашении послания Федеральному собранию присутствовал физически, поэтому готов поделиться своим мнением как очевидец. Больше всего меня впечатлил тонн президента такой — знаете, очень тёплый, отеческий тон.

Президент разговаривал со страной, разговаривал о наших делах, сложностях, проблемах, в том числе и вот в такую постковидную эпоху, когда мы выходим из этой пандемии. Это тон такого заботливого отца, который заботиться о детях, семьях, людях и так далее.

Мне кажется, нарочито была в этот раз сокращенна внешнеполитическая часть, которая пунктиром, но очень жёстко и сигнально, я бы сказал, обозначила нашу позицию по поводу попыток внешнего давления и попыток каким-то образом вмешаться в наши дела, наше развитие. Эта формула о том, что мы сами прочерчиваем красные линии, за которыми наступает жёсткая реакция. А если кто-то чего-то не услышал или не понял, то пусть пеняет на самих себя, грубо говоря.

Мы мирные люди, занимаемся собственным развитием. Для нас важнее — помочь детям, помочь семьям, людям, предприятиям развивать инфраструктуру, страну, обеспечивая будущее именно таким образом, не участвуя в каких-то провокационных вещах, которых в последнее время уж больно много. Особенно — накануне этого выступления.

Неделя вообще прошла ударно! Начиная с Байдена, которого, кстати, сегодня Путин окрестил Шерханом из известного произведения Киплинга, и свора шакалов вокруг них. Здесь мы, скорее, такой медведь Балу, который чётко знает, что ему надо, и всегда защищает своих.

То, что на науку и технологии в текущем бюджете предполагается выделить 1,6 триллиона рублей, могу сказать, такого не было никогда со времен СССР. А военный бюджет как раз сокращается, решив свои задачи модернизации Вооруженных сил, постановки на боевое дежурство новейших систем вооружения. Обеспечив безопасное развитие, страна концентрируется на себе: на своей жизни, на жизни своих людей, на их развитии, благосостоянии, безопасности, здоровье (об этом тоже много говорилось)».

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин сегодня, 21 апреля, обратится с ежегодным посланием к Федеральному собранию.