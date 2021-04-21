Вашингтон, , 17:08 — REGNUM Госсекретарь США Энтони Блинкен и спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри присоединятся к президенту страны Джо Байдену и вице-президенту Камале Харрис во время климатического саммита, который состоится 22−23 апреля в онлайн-формате. Информация об этом появилась на сайте Госдепартамента.

Это будут первые масштабные международные переговоры с участием Байдена в качестве президента США. Кроме того, США 19 февраля вернулись в Парижское соглашение по климату, из которого вышли при предыдущем президенте Дональде Трампе.

Саммит начнется в 15:00 по московскому времени.

Как сообщало ИА REGNUM, на саммит приглашены и президент России Владимир Путин, и председатель КНР Си Цзиньпин. Президент США отметил, что лично не обсуждал проведение саммита ни с Путиным, ни с лидером Китая, но оба они знают о приглашении.