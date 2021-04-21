Нижний Новгород, , 16:44 — REGNUM Нижнему Новгороду будет предоставлено финансирование на расширение городской сети метро. Об этом президент России Владимир Путин заявил в послании к федеральному собранию сегодня, 21 апреля.

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«Нижний Новгород получит возможность продолжить работу над развитием метрополитена», — сказал глава государства.

Также российский лидер упомянул, что продолжится модернизация центральной части столицы Приволжья.

Кроме того, Владимир Путин отметил необходимость форсировать уже идущее строительство скоростной автомагистрали Москва — Казань, которая пройдет через территорию Нижегородской области.

«Начнем с того, что выделим средства из Фонда национального благосостояния на опорные магистрали», — подчеркнул президент России.

ИА REGNUM напоминает, что в настоящее время министерство транспорта Нижегородской области разрабатывает технико-экономическое обоснование о продлении Сормовско-Мещерской и Автозаводской линий метро в Нижнем Новгороде.

Отметим, что на строительство станций метро «Оперный театр», «Сенная» и «Варя» потребуется не менее 50 млрд рублей.