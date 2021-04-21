Джакарта, , 16:43 — REGNUM В районе острова Бали перестала выходить на связь подводная лодка ВМС Индонезии KRI Nanggala 402, сообщает 21 апреля индонезийское военное ведомство.

Рядом с предполагаемым местом исчезновения субмарины обнаружено большое нефтяное пятно.

К этому району идут два корабля индонезийских ВМС, оборудованных гидролокаторами.

На борту пропавшей субмарины в момент ее последнего погружения находились 53 человека.

Перед исчезновением подлодка KRI Nanggala 402, построенная в Германии в 1981 году, проводила тренировочные торпедные стрельбы, но о результатах учений доложить не успела.

Власти Индонезии уже обратились за помощью к Австралии и Сингапуру.

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