Джакарта, 21 апреля 2021, 16:43 — REGNUM В районе острова Бали перестала выходить на связь подводная лодка ВМС Индонезии KRI Nanggala 402, сообщает 21 апреля индонезийское военное ведомство.
Рядом с предполагаемым местом исчезновения субмарины обнаружено большое нефтяное пятно.
К этому району идут два корабля индонезийских ВМС, оборудованных гидролокаторами.
На борту пропавшей субмарины в момент ее последнего погружения находились 53 человека.
Перед исчезновением подлодка KRI Nanggala 402, построенная в Германии в 1981 году, проводила тренировочные торпедные стрельбы, но о результатах учений доложить не успела.
Власти Индонезии уже обратились за помощью к Австралии и Сингапуру.
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