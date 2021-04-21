Псков, , 16:53 — REGNUM Отмена платежей за подключение домовладений жителей региона к газовым сетям — мощное решение, отметил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, комментируя слова президента России Владимира Путина в ходе послания Федеральному собранию.

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«Ещё одна тема, которую мы прорабатывали несколько лет — это развитие газификации, в частности, доведение газа до домовладений. «За подводку газа до границ индивидуальных земельных участков люди платить не должны!», — мощное решение!», — отметил Ведерников.

Напомним, 21 апреля президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию. Во время выступления глава государства отметил, что немало российских семей живет без газа, хотя к самому населенному пункту газовые сети уже подведены.