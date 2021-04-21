Москва, , 16:42 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин сообщил, что власти уже списали многие архаичные барьеры, мешавшие работе бизнеса, но надо продолжить их существенно упрощать, заявил 21 апреля, комментируя послание, экономист Антон Любич.

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«На мой взгляд, чрезвычайно архаичным барьером сегодня является валютный контроль. Прежде всего, необходимо ввести чёткие, недвусмысленные и исчерпывающие основания привлечения банков к ответственности за проведение сомнительных операций. Банки не должны быть приравнены к тем, кто совершил правонарушение, то есть инициировал сомнительную операцию, за только то, что выполняют свою работу по осуществлению платежей. И такие критерии должны быть закреплены законом без возможности их расширять подзаконными актами, в том числе актами ЦБ», — отметил эксперт.

По его словам, пока этого не сделано, банки дуют на воду и без должных оснований тормозят все операции подряд. «Особенно страдают производители штучных продуктов и услуг, а экспортёры МСП в основном именно такие. Они производят разовую партию, разом её продают за рубеж и моментально попадают под дотошные выяснения «почему израильтяне купили у вас, а не у американцев», «в прошлом квартале вы туда не продавали». И объясняешь каждый раз, что товар штучный, как нашёл, кому продашь, так и рад! А поскольку ты — МСП, запоминать тебя в банке никто не будет, и каждый раз история повторяется по новой», — добавил Любич.