Томск, , 16:41 — REGNUM Губернатор Томской области Сергей Жвачкин прокомментировал послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

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Как сообщили ИА REGNUM в областной администрации, Жвачкин отметил социальную ориентированность послания и мощный региональный импульс.

По словам главы региона, послание адресовано не только парламенту, но и всем гражданам России:

«Президент выступил с рядом важных инициатив, решающих главные задачи — рост доходов людей и поддержка тех, кто в ней нуждается особо».

По сути, 21 апреля Владимир Путин объявил и о новой региональной политике, считает Жвачкин. Он отметил, что инициатива президента об инфраструктурных кредитах, решение о реструктуризации бюджетной задолженности и так далее «оздоровят финансы и экономику», а также позволят регионам более динамично развиваться.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин огласил послание Федеральному собранию 21 апреля.

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