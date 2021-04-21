Екатеринбург, , 16:45 — REGNUM В Екатеринбурге убрали с крыши дома на улице Малышева, 93 надпись «Мы молоды». Об этом сообщают журналисты.

Как передаёт «ЕАН», металлические листы с надписью срезали днём 21 апреля 2021 года. Объект много лет простоял на крыше дома.

Автором работы является художник Тимофей Радя.

Как сообщало ИА REGNUM, ещё одна работа Ради, надпись «Кто мы, откуда, куда мы идём?», установлена на крыше экс-здания Уральского приборостроительного завода.

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