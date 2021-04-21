Красногорск, , 16:42 — REGNUM Пришедшие в Подмосковье похолодание, снег и дожди не окажет влияния на посевную кампанию и полевые работы. Об этом 21 апреля сообщило министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Как отметил глава регионального минсельхоза Сергей Воскресенский, представители агарной отрасли страхуются на случай возможных подтоплений и если ливневые дожди затянутся, и почва не успеет принять влагу, потоки уйдут в реки и озера. Таким образом легкое похолодание и осадки не повлияют на посеянные яровых сельскохозяйственных культур.

«Ничего страшного, критичного не вижу в таких осадках. Почва за теплые дни уже подсохла, заберет влагу. Это весна. Осенью было бы немного проблематично, сейчас никакого негативного эффекта от погоды нет», — заявил Воскресенский.

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