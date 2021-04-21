Липецк, 21 апреля 2021, 16:38 — REGNUM Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов принял участие в церемонии оглашения ежегодного послания президента России Федеральному Собранию РФ, сообщает ИА REGNUM. Глава государства обозначил приоритетные направления развития страны. Особое внимание Владимир Путин уделил социальной политике.
Он отметил, что в послании озвучен ряд приоритетных для региона вопросов.
В послании Федеральному Собранию РФ Владимир Путин сообщил о введении новых выплат. На детей от 8 до 16 лет, воспитывающихся в неполных семьях, с 1 июля в среднем будет выделено по 5600 рублей. Материальную помощь получат беременные женщины, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Им будут выплачивать по 6300 рублей ежемесячно. Каждый российский школьник и первоклассник в 2021 году получит по 10 тысяч рублей на подготовку к новому учебному году. Больничный по уходу за ребёнком до семи лет родителям будут оплачивать в стопроцентном размере.
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Также президент России сообщил, что в ближайшие три года в сельскую местность и малые города дополнительно направят пять тысяч машин скорой помощи, что позволит практически полностью обновить парк. Большая стройка начнётся в сфере образования — в регионах запланировано строительство 1300 новых школ.
В ближайшие три года абсолютное большинство государственных и муниципальных услуг должно предоставляться в режиме «одного окна», а в последствии они перейдут в онлайн и будут оказываться круглосуточно. Игорь Артамонов подчеркнул, что в Липецкой области в этом направлении уже проделана большая и плодотворная работа. В частности, практически все услуги соцзащиты переведены в МФЦ.