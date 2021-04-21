Севастополь, 21 апреля 2021, 16:37 — REGNUM Аутентичность Балаклавы при создании яхтенного курорта в Балаклавской бухте будет полностью сохранена. Об этом заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, комментируя планы развития Балаклавской бухты. О создании яхтенного курорта как пилотного проекта в рамках программы льготных кредитов на строительство и реконструкцию гостиниц и другой туристической инфраструктуры заявил президент Владимир Путин 21 апреля в Послании Федеральному собранию.
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Так, в рамках развития Балаклавской бухты запланирована реставрация исторических зданий, благоустройство пляжей, создание рекреационного комплекса.
Губернатор подчеркнул, что все работы ведутся с учетом мнений жителей Балаклавы.
Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию. В частности, он сообщил о программе льготных кредитов со ставкой в 3−5% на 15 лет на строительство и реконструкцию туристической инфраструктуры.
Создание яхтенной марины в Балалаве ведётся в рамках приоритетного проекта «Развитие Балаклавы». Планируется строительство яхтенной марины на 600 судов от 6 до 75 метров, создание и благоустройство единой пешеходной набережной.