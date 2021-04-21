Киев, , 16:43 — REGNUM Администрация видео-сервиса Youtube явно не признает незаконные решения украинской власти о запрете оппозиционных телеканалов «112 Украина», Youtube и ZIK, заявил 21 апреля политический эксперт Михаила Чаплыга, комментируя заявление министра культуры Александра Ткаченко о том, что администрация Youtube даже не ответила на просьбу ведомство заблокировать телеканалы.

Эксперт отмечает, что сам Ткаченко «проговорился» о том, что минкульт Украины как минимум дважды обращался к Youtube, чтобы заблокировать страницы запрещенных телеканалов. Первый раз — когда Зеленский запретил телеканалы через решение Совнацбеза, второй — после указа про санкции против лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко.

Чаплыга пояснил, почему, по его мнению, Youtube не удостоил обращение министра Ткаченко даже ответом: во-первых, министерство культуры не курирует телеканалы; во-вторых, Youtube не признает незаконный запрет телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK.

«С какой стати блокировкой оппозиционных каналов занимается министерство культуры? У нас за эти вопросы отвечает Нацсовет по телевидению и радиовещанию! К тому же, Ткаченко — это менеджер с канала Коломойского «1+1», прямого конкурента «112 Украина», NewsOne и ZIK… Кроме того, Youtube не позволяет публиковать видео, которые попадают в категорию «Спам и мошенничество», «Деликатный контент», «Видео со сценами насилия» и «Товары, подпадающие под действие специальных законов». Закрытые без суда и следствия телеканалы в эти категории не попадают, поэтому и вещают через Youtube», — отметил эксперт.

По словам Чаплыги, власть во главе с Владимиром Зеленским может подписать еще хоть десять указов о санкциях против главы политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука, но даже Youtube не признает такие незаконные действия.

«Товарищи «зеленые» могут сколько угодно запрещать NewsOne и другие каналы, могут хоть 10 указов подписать с санкциями против Медведчука — но даже Youtube эти незаконные действия не признает. Оцените степень презрения администрации Youtube к Ткаченко и «зеленым» — даже не удостоили ответом», — подчеркнул политолог.

ИА REGNUM напоминает, что в марте президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти страны работают, чтобы добиться «пожизненного бана» в YouTube для оппозиционных телеканалов.