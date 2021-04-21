Псков, , 16:49 — REGNUM Замещение коммерческих кредитов бюджетными для регионов с высоким уровнем госдолга позволит Псковской области вздохнуть полной грудью, прокомментировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников слова президента России Владимира Путина в послании к Федеральному собранию.

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«Для Псковской области это означает возможность начать дышать полной грудью, — отметил Михаил Ведерников. — Не менее важно, что будут реструктурированы бюджетные кредиты, выданные регионам в 2020 году на противодействие пандемии, — их срок будет продлен до 2029 года».

Напомним, 21 апреля президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию. В нём глава государства традиционно изложил свою оценку положения дел в стране и предложения по реализации основных задач.