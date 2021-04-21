Таллин, , 16:35 — REGNUM Госпрограмма обучения эстонскому языку и процесс его преподавания в школах нацменьшинств плохо справляются с задачей подготовки выпускников к поступлению в эстонские вузы. Об этом представитель НКО «Русская школа Эстонии» Алиса Блинцова заявила sputnik-meedia.ee.

«Русские дети (из Эстонии — прим. ИА REGNUM) прекрасно поступают в английские, немецкие, датские университеты и никаких проблем у них с этим не возникает. При этом они не учатся в школах на английском, немецком и датском языках», — так аргументировала свою позицию Блинцова.

По её мнению, увязывать обучение на каком-то языке с поступлением в высшее учебное заведение — нелепо.

В ноябре нынешнего года рабочая группа министерства образования Эстонии представит план полного перехода системы образования страны на эстонский язык. Отвечая на запрос депутатов парламента Эстонии Рийгикогу, министр образования и науки Лийна Керсна заявила, что первое заседание созданной группы пройдет 23 апреля.

Программа развития эстонского языка предусматривает полный переход на эстоноязычное образование к 2035 году. Если этой цели удастся достичь раньше, то это будет дополнительным плюсом, отметила министр Керсна.

Родители русских школьников и представители русской общины Эстонии, правозащитники, международные организации, включая ОБСЕ, неоднократно обращали внимание на недопустимость эстонизации образования в стране на русском языке. Родители детей сразу нескольких русских школ судятся с государством по поводу закрытия русских классов.

МИД России неоднократно критиковал страны Прибалтики за насильственную ликвидацию образования на русском языке и ущемление языковых прав крупнейшего нацменьшинства региона.