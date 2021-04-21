Улан-Батор, , 16:35 — REGNUM Министерство здравоохранения Монголии предложил продлить строгий карантин в стране, который действует до 25 апреля, на 7−14 дней. из-за увеличивающихся показателей суточного прироста больных COVID и смертности.

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«Расчёт показывает, что если бы мы не приняли никакие меры, не вакцинировали и не ввели строгий карантин, то суточный прирост заболевания COVID-19 составлял бы 31 000. А если мы продлим карантин до 2 мая, то суточный прирост составит около 677 случаев», — сообщил заместитель директора Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний.

Предложение минздрава будет обсуждаться на заседании государственной чрезвычайной комиссии, которое запланировано на вечер 21 апреля.

Отметим, в Монголии стремительно растет число новых случаев заражения коронавирусом. Антирекорд по суточному приросту зафиксирован 20 апреля, когда Минздрав сообщил о 1311 новых случаях и 2 смертях.

Общее количество заражения коронавирусом в Монголии составляет 25 364, за время пандемии умерли 62 пациента.