Москва, , 16:34 — REGNUM Расходы на новые социальные проекты президента РФ Владимира Путина составят более 1 трлн рублей, подсчитал депутат Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия»).

Следите за развитием событий в трансляции: «Ежегодное послание президента РФ Федеральному собранию – все новости»

«Расходы на новые социальные проекты, которые назвал президент, в общей сложности составят более триллиона рублей. Это серьезное добавление к бюджету и важный шаг к снижению социального неравенства в нашей стране, усилению покупательской способности населения, а значит, и к усилению российской экономики», — отметил Никонов в телеграм-канале.

По его словам, комплекс социальных вопросов особенно актуален сейчас.

«Мы преодолеваем последствия пандемии, которые обостряют ситуацию в стране, усложняют реализацию экономической политики, углубляют социальные противоречия», — рассуждает депутат.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия») заявил о том, что «только те выплаты, которые были обозначены президентом, только прямые выплаты по этому году составляют порядка 270 млрд рублей, по следующему — где-то примерно 140 млрд рублей».

Читайте ранее в этом сюжете: В Госдуме рассказали о деньгах на реализацию послания Путина